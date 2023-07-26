«Балтика» забила третий гол в Самаре

«Крылья Советов» неудачно проводят второй тайм кубкового матча с «Балтикой». Подопечные Игоря Осинькина выиграли первый тайм противостояния благодаря быстрому голу в ворота калининградцев. А вот после перерыва всё пошло по сценарию противника. Роберто Фернандес сравнял счет, тут же Анхело Энрикес нанес меткий удар головой. А спустя четыре минуты Роман Ежов допустил грубую ошибку, отдавая мяч назад. Максим Кузьмин перехватил мяч, оказался один на один с вратарем и забил третий гол своей команды - 3:1.

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