«Балтика» уже ведёт в матче с «Крыльями Советов»

«Балтика» перевернула ход матча с «Крыльями Советов» в рамках кубкового противостояния. Самарцы вели на протяжении тайма после гола на 10-й минуте от Владимира Хубулова. После перерыва Роберто Фернандес добавил мяч в сетку после спасения голкипер «Крыльев». Вскоре Максим Кузьмин выполнил подачу в штрафную, Анхель Энрикес сыграл на опережение и головой отправил мяч в сетку ворот противника рикошетом от штанги. Счет стал 2:1 в пользу «Балтики». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.