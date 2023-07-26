«Балтика» отыгралась в Самаре

«Крылья Советов» и «Балтика» очным матчем стартовали в новом розыгрыше национального Кубка. Самарцы выиграли первый тайм благодаря точному удару Владимира Хубулова на 10-й минуте. В начале второй половины гости провели результативную атаку. С ударом Гедеона Гузины справился голкипер, но первым на добивании оказался Роберто Фернандес. Счет стал 1:1 в этом поединке. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.