«Ростов» и «Рубин» представили составы на игру Кубка России

«Ростов» и «Рубин» начинают свой путь в новом розыгрыше Кубка России с группового этапа и встречаются друг с другом в первом его туре. Обе команды представили свои составы на матч.

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Максецов, Осипенко, Семенчук, Кузнецов, Миронов, Тугарев, Комаров, Щетинин, Тошевски;

«Рубин»: Янович, Кабутов, Ашурматов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Апшацев, Зотов, Рахмоналиев, Уридия, Фамейе.

Быть в курсе главных событий кубковой игры поможет текстовая трансляция, которую проводит портал LiveResult.ru.

Напомним, что вчера в квартете В прошёл первый матч первого тура, в нём «Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» - 2:1.