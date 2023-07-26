Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о крупной победе над «Оренбургом» в кубковом матче.

- Разгром «Оренбурга» наверняка не ожидали?

- Я просто обескуражен. Никак не думал, что так получится. Я видел встречу «Оренбурга» со «Спартаком». Он дал хороший бой «красно-белым». И тут такое.

- Почему случился этот разгром?

- Я думаю, Ярошик сам виноват. Он понадеялся на молодежь, которую выставил на матч. У них не играло два аргентинца, другие ребята основного состава. Но все равно такой результат меня удивил. До 13-й минуты «армейцы» никак не могли выйти на чужую половину поля. Я подумал, е-мое, как здорово «Оренбург» играет. И вдруг на 13-й минуте Арбузов делает какой-то ненормальный финт с левой ноги и забивает. Это уму непостижимо. И буквально на 14-й минуте удаляют вратаря. Все. Хозяева обескуражены. Они не поймут, что им дальше делать в этой ситуации. Конечно, команда растеряна. Ярошик уже ничего не мог сделать. Хоть настраивай ребят, хоть не настраивай. Игра уже сделана. Но знаете, чего я боюсь в этой ситуации?

- Чего?

- Что ребята расслабятся. ЦСКА выиграл 6:0, молодежь забивала как хотела, и теперь задача Федотова – настроить футболистов на хорошую игру с «Ахматом». Молодые парни могут подумать «Как легко играть за основной состав, как легко здесь забивать». И это самое страшное, что может быть. Надо в этой ситуации не хвалить команду, а находить слабые стороны.

- И какие минусы в игре ЦСКА вы увидели?

- Были моменты, когда Оганесян несколько раз хорошо проходил по флангу и обыгрывал «армейцев». Эти моменты надо разбирать, а не хвалить. Все время надо ругать, иначе ребята успокоятся. А так это хороший задел на борьбу в группе. Молодежь поняла, что можно играть и делать это хорошо.

- Как оцените старт сезона для ЦСКА?

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- Нехороший старт. Когда команда проигрывает первую встречу – это не очень здорово. Надо было хотя бы сыграть вничью. А так теперь надо кровь из носу выигрывать у «Ахмата».

- Сегодня команда внушила оптимизм, что дальше будет лучше?

- Я не думаю. Будет совсем другая игра. К тому же у ЦСКА здорово пострадала оборона. В защите играют три человека, которые не сыграны.

- После «Ахмата» еще будет непростая встреча с «Локомотивом».

- Да-да. Там большая проверка пойдет. Есть опасения, что «армейцы» забуксуют на старте. Не бывает, что в оборону ставят три новых человека, и команда здорово играет.

- Считаете ли вы ЦСКА главным претендентом на победу в Кубке России?

- Пока нет. В группе у «армейцев» еще «Сочи» и «Факел». Это проходимые команды. Надо занимать в группе первое место, а там смотреть, на кого попадут.

- А какие перспективы видите у «Оренбурга»?

- Со «Спартаком» он дал бой, поэтому я был уверен, что ЦСКА будет сложно. Тем более там стоит жара. Это очень тяжелая ситуация. Они играют на искусственном поле. Но гости адаптировались, вспомнили, как играть, как принимать мяч.

Елена Григорьевская