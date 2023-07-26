Игроки «Сочи» забивают в Кубке России шестой матч кряду – новый клубный рекорд

Игроки футбольного клуба «Сочи» не уходят с поля без забитого гола уже на протяжении шести матчей в рамках Кубка России подряд. Приятным для болельщиков «Сочи» фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что в среду вечером сочинцы гостят в рамках группового этапа Кубка у воронежского «Факела». По окончании первого тайма команда Дмитрия Хохлова ведёт – 2:1. В её составе отличились Мигель де лас Куэвас и Кирилл Кравцов, ответный гол в составе «Факела» оформил Василий Черов.

Следите за событиями матча в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.