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Кубок России

Игроки «Сочи» забивают в Кубке России шестой матч кряду – новый клубный рекорд

26 Июля 2023 • 19:44 Комментировать
Факел
1:3
Сочи
окончен

Игроки футбольного клуба «Сочи» не уходят с поля без забитого гола уже на протяжении шести матчей в рамках Кубка России подряд. Приятным для болельщиков «Сочи» фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что в среду вечером сочинцы гостят в рамках группового этапа Кубка у воронежского «Факела». По окончании первого тайма команда Дмитрия Хохлова ведёт – 2:1. В её составе отличились Мигель де лас Куэвас и Кирилл Кравцов, ответный гол в составе «Факела» оформил Василий Черов.

Следите за событиями матча в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.

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Сочи
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