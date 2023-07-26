Алдонин: «У Ярошика будет определённый кредит доверия»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном увольнении главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика после поражения от «армейцев».

Сегодня, 26 июля, ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0) в матче первого тура группового этапа Кубка России.

«Думаю, у Ярошика, как и у Лички, будет определенный кредит доверия. Глупо было бы увольнять тренера после нескольких туров. Скоропалительных выводов делать не стоит», — приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 45-летний Ярошик возглавил «Оренбург» текущим летом, сменив на этой должности Марцела Личку.

Во втором туре Кубка России «Оренбург» встретится с «Сочи» (9 августа).