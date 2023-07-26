​Федотов выделил один из шести голов в ворота «Оренбурга»

В кубковом матче между «Оренбургом» и ЦСКА борьбы не получилось. Команда Владимира Федотова быстро оказалась в численном большинстве и в итоге победила на выезде с результатом 6:0. После игры тренер «армейцев» ответил на вопрос, какой из шести голов ему понравился больше всего.

«Наверное, пятый. У Матвея [Кисляка] сегодня день рождения, и он сделал себе очень хороший подарок, который запомнит на всю жизнь», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 июля – против «Ахмата» в Премьер-лиге. Игра в Грозном стартует в 20:00 по московскому времени.