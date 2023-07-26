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​Федотов: «Ждём новичков»

26 Июля 2023 • 19:34 Комментировать (1)
Оренбург
0:6
ЦСКА Москва
окончен

После победы над «Оренбургом» со счётом 6:0 главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, ждёт ли он новых футболистов.

«Ждём. Без них нас уже скоро можно посчитать по пальцам одной руки. Молодёжь неплохо играет, но есть куда расти. У них только-только появились пёрышки, впереди длинная дорога», - сказал Федотов, чьи слова приведены на страницах официального сайта ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА разгромил «Оренбург» в первом туре групповой стадии Кубка России. Теперь команда Владимира Федотова будет готовиться к игре Премьер-лиги против «Ахмата». Она пройдёт в ближайшее воскресенье, 30 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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Комментарии (1)
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Cruyff
26 Июля 2023 в 19:46
смотрите в оба, а то опять кто-нибудь перехватит
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