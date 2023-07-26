Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Федотов прокомментировал победу ЦСКА со счётом 6:0

26 Июля 2023 • 19:30 Комментировать
Оренбург
0:6
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после крупной победы над «Оренбургом» (6:0) в матче первого тура группового этапа Кубка России.

По словам Федотова, начало матча получилось для ЦСКА непростым. Тренер указал на искусственный газон, а также на жаркую погоду. Рулевой «армейцев» признал, что ключевым в этой игре стало быстрое удаление футболиста «Оренбурга».

«Вратарь соперника совершил фол, они остались вдесятером, и мы со штрафного забили гол. В этих условиях преимущество одного игрока стало ключевым для нас и роковым для соперника. После первого тайма счёт стал 4:0, и всё стало ясно», - сказал Федотов, чьи слова приведены на сайте ЦСКА. 

Федотов также отметил, что его команда не расслаблялась, несмотря на счёт. Кроме того, тренер ЦСКА похвалил «Оренбург» за то, что команда в численном меньшинстве играла в футбол и создавала проблемы. 

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 июля – против «Ахмата» в Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
6
4.30 4.20 1.75
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2
3
2.29 3.65 3.05
Видео
Окончен
Факел Факел
Сочи Сочи
1
3
2.80 3.40 2.60
Видео
25 мин
Ростов Ростов
Рубин Рубин
0
0
2.28 3.65 3.05
Видео
27.07.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.75 3.85 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Июля
21:08 · Кубок России
Мор: «Игроки «Факела» были не похожи на себя в обороне»
21:08 · Кубок России
Кечинов оценил состав «Спартака» на матч против «Краснодара»
20:29 · Кубок России
«Балтика» успешно стартовала в Кубке, победив в Самаре
20:20 · Кубок России
Заика забил третий гол «Сочи» в ворота «Факела»
20:16 · Кубок России
«Балтика» забила третий гол в Самаре
20:15 · Кубок России
«Ростов» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:10 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов удалился уже во втором официальном матче за «Факел»
20:07 · Кубок России
«Балтика» уже ведёт в матче с «Крыльями Советов»
19:56 · Кубок России
«Балтика» отыгралась в Самаре
19:54 · Кубок России
«Ростов» и «Рубин» представили составы на игру Кубка России
19:44 · Кубок России
Игроки «Сочи» забивают в Кубке России шестой матч кряду – новый клубный рекорд
19:39 · Кубок России
Алдонин: «У Ярошика будет определённый кредит доверия»
19:38 · Кубок России
​Федотов выделил один из шести голов в ворота «Оренбурга»
19:34 · Кубок России
​Федотов: «Ждём новичков» 1
19:30 · Кубок России
​Федотов прокомментировал победу ЦСКА со счётом 6:0
Все новости