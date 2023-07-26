​Федотов прокомментировал победу ЦСКА со счётом 6:0

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после крупной победы над «Оренбургом» (6:0) в матче первого тура группового этапа Кубка России.

По словам Федотова, начало матча получилось для ЦСКА непростым. Тренер указал на искусственный газон, а также на жаркую погоду. Рулевой «армейцев» признал, что ключевым в этой игре стало быстрое удаление футболиста «Оренбурга».

«Вратарь соперника совершил фол, они остались вдесятером, и мы со штрафного забили гол. В этих условиях преимущество одного игрока стало ключевым для нас и роковым для соперника. После первого тайма счёт стал 4:0, и всё стало ясно», - сказал Федотов, чьи слова приведены на сайте ЦСКА.

Федотов также отметил, что его команда не расслаблялась, несмотря на счёт. Кроме того, тренер ЦСКА похвалил «Оренбург» за то, что команда в численном меньшинстве играла в футбол и создавала проблемы.

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 июля – против «Ахмата» в Премьер-лиге.