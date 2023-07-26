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Кубок России

Пономарёв — об Арбузове: «Для молодого парня такая игра – это фейерверк!»

26 Июля 2023 • 19:29 Комментировать (1)
Оренбург
0:6
ЦСКА Москва
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от игры полузащитника «армейцев» Ярослава Арбузова в матче с «Оренбургом».

Встреча первого тура Кубка России завершилась победой команды Владимира Федотова со счетом 6:0. 19-летний Арбузов стал автором первого гола в данной игре.

«На 13-й минуте Арбузов сделал такой невероятный финт и забил гол, для молодого парня такая игра – это фейерверк! Ярослав показал очень зрелую игру в такой ситуации», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что не ожидал победы ЦСКА над «Оренбургом» с таким крупным счетом.

Стоит отметить, что этот гол стал первым для Арбузова за основную команду «красно-синих».

Ранее Пономарёв обвинил главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика в поражении команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Владимир Пономарёв Ярослав Арбузов
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Комментарии (1)
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Мангуст
26 Июля 2023 в 20:51
Молодёжь порадовала! Все ребята хорошо смотрелись. На Ушакова и Глебова тоже большая надежда. Словом молодёжь армейцев даёт надежды на импортозамещение без потери качества через год другой.
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