Пономарёв — об Арбузове: «Для молодого парня такая игра – это фейерверк!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от игры полузащитника «армейцев» Ярослава Арбузова в матче с «Оренбургом».

Встреча первого тура Кубка России завершилась победой команды Владимира Федотова со счетом 6:0. 19-летний Арбузов стал автором первого гола в данной игре.

«На 13-й минуте Арбузов сделал такой невероятный финт и забил гол, для молодого парня такая игра – это фейерверк! Ярослав показал очень зрелую игру в такой ситуации», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что не ожидал победы ЦСКА над «Оренбургом» с таким крупным счетом.

Стоит отметить, что этот гол стал первым для Арбузова за основную команду «красно-синих».

Ранее Пономарёв обвинил главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика в поражении команды.