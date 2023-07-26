Матч стартового тура в кубковом Пути РПЛ «Факел» - «Сочи» получается результативным уже по итогам первого тайма. Владислав Игнатьев забил быстрый гол, но его не засчитали. В середине первой половины поединка отличись гости, когда Мигель де лас Куэвас головой переправил мяч в сетку. Соперник отыгрался после подачи углового и удара Василия Черова. В компенсированное время первого тайма Кирилл Кравцов продавил оборону соперника и реализовал свой момент. Сочинцы выиграли первый тайм со счетом 2:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Сочи» выиграл первый тайм в Воронеже, забив в последней атаке
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