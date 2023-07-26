Хохлов рассказал, почему Мелкадзе не попал в заявку «Сочи» на кубковый матч

Рулевой «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, почему форварда Георгия Мелкадзе не оказалось в заявке клуба на матч против воронежского «Факела» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

«Отсутствие Мелкадзе в заявке? У него микротравма», - цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что прямо сейчас завершился первый тайм встречи. Каждая из команд забила по голу, в составе воронежцев отличился Василий Черов, а составе южан – Мигель Де лас Куэвас.