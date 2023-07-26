Пономарёв обвинил Ярошика в крупном поражении «Оренбурга»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после разгромного поражения «Оренбурга» от «армейцев» (0:6) в первом туре группового этапа Кубка России.

«Оренбург» просто развалился после 0:2. Но такие игры бывают в футболе. Ярошик сам виноват – он не поставил в состав многих игроков основного состава. Сложно понять причины его поступка», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Стоит отметить, что уже на 14-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве, а на 64-й минуте потерял еще одного футболиста из-за второй желтой карточки.

Предстоящим соперником «Оренбурга» станет «Рубин». Матч второго тура чемпионата России пройдет 30 июля и начнется в 15:00 по мск.