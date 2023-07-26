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Масалитин: «У ЦСКА есть хороший резерв, а у «Оренбурга» его нет» эксклюзив

26 Июля 2023 • 19:15 Комментировать
Оренбург
0:6
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о крупной победе «армейцев» над «Оренбургом» в кубковом матче.

- Как оцените результат матча?

- Понятно, что счет получился крупным. Надо отдать должное ЦСКА, хотя москвичи играли полурезервным составом. Такой состав логичен, потому что пока есть возможность, надо беречь лидеров, доверять молодежи. В первом мяче хорошо разобрался Арбузов. Он сыграл технично, взял на себя ответственность и забил. Во втором голе Зайнутдинов хорошо исполнил штрафной. Там вратарь виноват. Мы видели, сколько раз Зайнутдинов пробивал с этой точки. Надо отдать должное всей комбинации: очень своевременное открывание Арбузова, великолепная передача Кучаева. Такие пасы и открывания в последнее время в ЦСКА мы не видели. Кроме того игра Арбузова привела к удалению в стане соперника. А после этого гости хорошо контролировали игру, создавали и реализовывали моменты. После второго удаления соперники матч просто доигрывали.

- Можно ли сказать, что Арбузов сейчас здорово прогрессирует?

- У ЦСКА очень хорошая молодежка. Ушаков себя хорошо проявлял, а сейчас его травмы мучают. Появился Рядно, и Лукин неплох. Единственное, не хватает нападающего. Если бы был молодой и перспективный форвард, мы бы с удовольствием сегодня на него посмотрели. Вообще, радует, что в этих матчах хорошо проявляет себя молодежь. Она чувствует, что сейчас есть какой-то шанс, и им надо воспользоваться.

- У ЦСКА была проблемы с реализацией. Она теперь улучшится?

- Нет. Надо подобрать группу атакующих ребят, которые любят играть в нападении. Главное, чтобы не в ущерб обороне. Обляков должен выздороветь, Кучаева я уже отмечал. Может быть, молодежь заиграет. Очень хорошо начал сезон Зайнутдинов. Надеюсь, что ребята заиграют, будут создавать и реализовывать моменты.

- Чалов забил. Это ему поможет?

- Он должен почувствовать уверенность. А вот Заболотный не реализовывал свои моменты, хотя они были. А ведь форварду необходимы голы.

- Считаете ли вы ЦСКА главным претендентом на победу в Кубке России?

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- Это будет решаться ближе к завершающей стадии. Пока рано говорить. Команды играют полурезервными составами. Может, всплывет кто-то, как «Акрон» в прошлом сезоне, и будет всех терзать. Только позже команды начнут серьезнее относиться к этому турниру и выставлять основные составы.

- «Оренбург» едва не взял очки у «Спартака», но сегодня провалился. Почему?

- Удаления сыграли решающую роль. У ЦСКА есть хороший резерв, а у «Оренбурга» его нет. Тем более, его игра в средней линии зависит во многом от латиноамериканцев. Да и в завершающей стадии тоже. Но и в обороне у этого клуба мы тоже видели проблемы, которые были еще в матче со «Спартаком». Они никуда не делись. Значит, Ярошику надо что-то делать с линией защиты. У каждой команды свои проблемы, и пока рано делать выводы.

- У ЦСКА в следующих турах «Ахмат», потом «Локомотив». Очков пока нет. Надо набирать максимум?

- Конечно. «Ахмат» проиграл два матча, и дома будет заруба. Если случится третье поражение, то под Ташуевым начнет шататься кресло. С «Локомотивом» вообще будет сложная игра. Там хорошая вывеска, и команды хорошо друг друга знают. Понятно, что надо брать шесть очков. Везде надо выигрывать, если ты претендуешь на что-то серьезное.

- Шесть очков в этих двух матчах будет сложно набрать?

- Загадывать не хочу. Но и «Локомотив» ставит такие же цели – набрать максимум очков. И «Ахмат» не захочет просто так отдать игру. Тем более что у грозненцев хорошая статистика соперничества с «армейцами».

Елена Григорьевская

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