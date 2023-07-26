Полузащитник ЦСКА Кисляк забил «Оренбургу» в свой день рождения

Уже 18-летний полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк стал одним из немногих игроков в истории Кубка России, кто забил гол в свой день рождения. 26 июля футболист отметил своё совершеннолетие голом.

Напомним, что в вечернем поединке Кубка против «Оренбурга» (6:0) Кисляк вышел на поле на 55-й минуте, сменив отличившегося ранее Ярослава Арбузова. А на 87-й минуте встречи он поразил ворота хозяев поля.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Кисляк стал уже 12-м игроком в истории Кубка России, забившим гол в свой день рождения.

Больше подробностей разгромного матча москвичей и оренбуржцев читайте в нашем обзоре.