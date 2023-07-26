В «Оренбурге» отреагировали на разгромное поражение от ЦСКА

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о крупном поражении от ЦСКА. Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась победой «армейцев» со счетом 6:0.

«Мы с десятой минуты играли в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остается. У нас и 0:8 было уже!» — приводит слова функционера «Чемпионат».

Следующий матч «Оренбург» проведет 30 июля. В игре второго тура Российской премьер-лиги подопечные Иржи Ярошика на выезде встретятся с казанским «Рубином». Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.