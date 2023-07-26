«Сочи» снова забил «Факелу», этот гол засчитан

«Факел» играет против «Сочи» в матче первого тура кубкового Пути РПЛ. Гости довольно быстро открыли счёт, когда Иван Игнатьев добил мяч в ворота, но на табло остались нули, так как арбитры усмотрели положение вне игры. В середине первого тайма команда Дмитрия Хохлова забила по всем правилам. Никита Бурмистров справа вырезал навес в центр штрафной площади, а там неприкрытый Мигель де лас Куэвас головой переправил мяч в дальнюю часть ворот.

0:1 на табло, играть еще полтора тайма. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.