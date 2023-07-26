«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с «Балтикой»

В самом разгаре первый кубковый тур нового сезона в Пути РПЛ. В матче «Крылья Советов» - «Балтика» был забит быстрый гол. В отличие от параллельного поединка он в итоге был засчитан. Самарцы долго катали мяч у штрафной, одну из передач, казалось, перехватила оборона, но из-за несогласованности действий футболистов Владимир Хубулов выскочил из-за спин защитников и практически без помех пробил мимо голкипера в правый нижний угол ворот. Счет стал 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

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