Агент: «Арбузов — суперталантливый футболист, он мне напоминает Аршавина»

Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, поделился мнением об игре своего клиента в матче с «Оренбургом». Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась крупной победой «армейцев» со счетом 6:0. 19-летний Арбузов стал автором самого первого гола «красно-синих».

«Арбузов — суперталантливый футболист. Таких единицы. По манере игры он мне чем-то напоминает Аршавина. У него нестандартное мышление, он умеет обыгрывать один в один. Это дорогого стоит», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне хавбек появился на поле в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Стоит отметить, что гол Арбузова в ворота «Оренбурга» стал первым для футболиста за основную команду ЦСКА.