«Ростов» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Ростов» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Рубин
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Максецов Артур•Осипенко Максим•Прохин Данила•Миронов Андрей Сергеевич•Щетинин Кирилл•Комаров Иван•Тошевски Давид•Тугарев Роман•Кузнецов Иван I•Семенчук Давид
Янович Никита•Ашурматов Рустам•Грицаенко Алексей•Апшацев Марат•Безруков Руслан•Кабутов Дмитрий•Рахмоналиев Умарали•Зотов Александр•Фамейе Джоэль•Уридия Мераби•Вуячич Игор
26 июля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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