«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Факел» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Сочи
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Протокол игры
Гудиев Виталий•Кудряшов Фёдор•Брызгалов Сергей•Суслов Кирилл•Магаль Руслан•Якимов Вячеслав•Мастерной Владислав•Черов Василий•Моцпан Никита•Долгов Александр•Максимов Максим
Заболотный Николай•Алвес Марсело•Юрганов Игорь•Мещанинов Артём•Заика Кирилл•Кравцов Кирилл•Батырев Амир•Медведев Юрий•Де лас Куэвас Мигель•Игнатьев Иван•Бурмистров Никита
26 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)".
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