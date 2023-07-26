​Чалов впервые вывел ЦСКА на поле с капитанской повязкой

В кубковом матче между «Оренбургом» и ЦСКА борьбы не получилось. Гости из Москвы организовали шесть безответных мячей и победили 6:0.

Пресс-служба ЦСКА отмечает тот факт, что нападающий Фёдор Чалов впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой в официальном матче.

Отметим, что Фёдор Чалов стал автором четвёртого гола «армейцев» в прошедшем поединке. Ещё по разу за ЦСКА забили Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

Следующий матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 30 июля, – против «Ахмата» на выезде во втором туре чемпионата.