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Заварзин: «Краснодар» победит «Спартак»

26 Июля 2023 • 18:10 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.65 2 2.55
27.07 20:00

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодар» - «Спартак».

«Думаю, что «Краснодар» должен показать в этом матче зубы. Игру первого тура с «Динамо» «быки» провели очень неплохо. Наверное, скорее здесь «Краснодар» победит», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Функционер отметил, что у «Спартака» несколько футболистов пропустят этот матч по различным причинам, плюс «Краснодар» показал себя более настойчивой командой в первом туре РПЛ, поэтому у «быков» больше шансов на успех.

Матч первого тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 27 июля. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Юрий Заварзин
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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