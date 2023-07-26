Заварзин: «Краснодар» победит «Спартак»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодар» - «Спартак».

«Думаю, что «Краснодар» должен показать в этом матче зубы. Игру первого тура с «Динамо» «быки» провели очень неплохо. Наверное, скорее здесь «Краснодар» победит», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Функционер отметил, что у «Спартака» несколько футболистов пропустят этот матч по различным причинам, плюс «Краснодар» показал себя более настойчивой командой в первом туре РПЛ, поэтому у «быков» больше шансов на успех.