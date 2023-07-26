Безжалостная баранка и два удаления: ЦСКА растерзал «Оренбург» с теннисным счётом на выезде в Кубке России

В той кубковой группе, где позже сыграют «Факел» и «Сочи», уже померились силами «Оренбург» и ЦСКА.

Резонанс вызвал тот факт, что за пару часов до начала матча в Оренбурге температура воздуха на стадионе составила 35 градусов Цельсия. И ладно бы просто была жара, но ведь на «Газовике» синтетический газон, а значит, он выделяет специфические пары под палящим солнцем. Правда, игра началась не в самый час пик, а в 18:15 по местному времени, но до захода солнца было ещё долго.

В первом туре чемпионата России и «Оренбург» потерпел поражение на выезде, и ЦСКА. «Армейцам» пришлось несладко в Екатеринбурге, а уральцы не совладали в концовке с натиском московского «Спартака». Теперь Владимир Федотов прибыл на матч против своей бывшей команды. «Оренбург» был грозной силой у себя дома в предыдущем сезоне при Марцеле Личке – посмотрим, как будет в этом при Иржи Ярошике. Он, кстати, тоже предстал против своего бывшего клуба.

Первые минут десять прошли, в общем-то, под контролем «Оренбурга». И кто мог тогда предположить, что к середине тайма ЦСКА будет вести с крупным счётом? Но события стали развиваться именно в таком ключе. Начало в этом плане положил Арбузов. В конце двенадцатой минуты он перед чужой штрафной площадкой подхватил мяч, отскочивший от Хотулёва после прострела Зайнутдинова. Далее от Арбузова последовал результативный удар в правый угол (0:1).

Арбузов на этом не успокоился. Нет, он не забил второй гол, но принёс своей команде большую пользу. Оказавшись один на один с чужим вратарём, он добился удаления для соперника. Кеняйкин, пытаясь спасти ситуацию, ударил Арбузова руками по ногам и получил красную карточку. Возможно, это жара привела к потере концентрации защитниками «Оренбурга».

Нарушение правил произошло до штрафной площади – значит, это не пенальти, а штрафной удар. Впрочем, возможно, для оренбуржцев было бы лучше, если был бы пенальти. Потому что со штрафного Зайнутдинов напрямую отправил мяч в сетку. Вышедший у хозяев на замену вратарь Гошев занял неудачную позицию после выстраивания стенки. Зайнутдинов перебросил эту самую стенку, а Гошев среагировать уже не успел (0:2).

В районе двадцатой минуты Ковалёв справа из-под Мойзеса навесил к дальнему углу вратарской, откуда Оганесян не смог направить мяч головой внутрь створа. Как видим, это был явно не день «Оренбурга». Поскольку совсем скоро удачный отскок для ЦСКА в чужой штрафной превратился в очередной гол. От Ермакова после передачи Чалова мяч подкорректировался к правому углу вратарской, откуда Гаич поразил ближнюю часть створа (0:3).

«Оренбург» не бросал играть и что-то пытался сооружать впереди, однако без успеха. На 32-й минуте Эмирджан пробил примерно с линии штрафной площади и с рикошетом от Кучаева отправил мяч в руки Торопа. В другие ворота стремился сделать дубль Зайнутдинов, но то перебрасывал мяч парашютом через ворота, то пробивал через себя в руки Гошева. А под конец тайма Бактиёр записал в свой актив голевую передачу, прострелив слева под точный удар Чалова (0:4).

На второй тайм «красно-синие» вышли играть по счёту, а «Оренбург» уже и не верил в своё спасение. В районе часа игры команда хозяев и вовсе осталась вдесятером. Сиваков получил прямое удаление за то, что около центрального круга попал ногой в лицо Заболотного, когда тянулся за мячом. До этого Мендес упустил возможность провести пятый гол гостей, пробив по центру в Гошева после передачи справа от Гаича. Удар же Носкова на добивании был заблокирован как раз Сиваковым.

Позже Носков имел ещё один момент примерно из той же зоны и попал в сетку слева с внешней стороны. Без проблем ЦСКА довёл этот матч до разгромной победы и даже оформил счёт 0:6. В концовке Кисляк дальним ударом поразил правую девятку, а Ермаков отправил мяч в правый нижний угол после передачи слева от Носкова. Команда Владимира Федотова стартовала в Кубке совсем иначе по сравнению с чемпионатом, а «Оренбург» потерпел второе подряд поражение в сезоне.

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Кирилл Иванцов