«Факел» и «Сочи» назвали составы на матч Кубка России

Воронежский «Факел» и «Сочи» огласили свои составы на матч первого тура группового этапа Кубка России. Игра стартует в 18:30 в Воронеже, время московское.

«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Магаль, Черов, Якимов, Мастерной, Моцпан, Долгов, Максимов;

«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Батырев, Кравцов, Медведев, Силвейра, Игнатьев, Бурмистров.

Отметим, что игра станет дебютной для нового вратаря «Факела» Виталия Гудиева – он пополнил воронежский клуб этим летом, перейдя из «Химок».