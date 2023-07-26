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Кубок России

«Факел» и «Сочи» назвали составы на матч Кубка России

26 Июля 2023 • 17:44 Комментировать
Факел
0:0
Сочи
1-й тайм

Воронежский «Факел» и «Сочи» огласили свои составы на матч первого тура группового этапа Кубка России. Игра стартует в 18:30 в Воронеже, время московское.

«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Магаль, Черов, Якимов, Мастерной, Моцпан, Долгов, Максимов;

«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Батырев, Кравцов, Медведев, Силвейра, Игнатьев, Бурмистров.

Отметим, что игра станет дебютной для нового вратаря «Факела» Виталия Гудиева – он пополнил воронежский клуб этим летом, перейдя из «Химок».

Следите за событиями матча благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.
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Факел Сочи
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ФАКЕЛ СОЧИ
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