Радченко выделил фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и Краснодаром».

«Думаю, что шансы соперников примерно равны, но небольшое преимущество у «Краснодара». Они играют дома, и в предыдущем матче «быки» уверенно победили серьезного соперника», — цитирует Радченко Rusfootball.

Как считает эксперт, «Краснодар» выйдет победителем из этого противостояния, кубанский клуб превзойдет «Спартак» по самоотдаче

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» - «Спартак» состоится завтра, 27 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.