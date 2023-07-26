«Крылья Советов» и «Балтика» обнародовали составы на кубковый матч

Самарские «Крылья Советов» в среду вечером принимают калининградскую «Балтику» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Обе команды обнародовали свои составы на грядущий матч.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Иванисеня, Бабкин, Гарре, Салтыков, Хубулов;
«Балтика»: Латышонок, Радмановац, Остойич, Осипов, Ламейра, Дудиев, Галоян, Аванесян, Лазарев, Гузина, Кузьмин.Напомним, что матч начнётся в 18:30 по московскому времени. За событиями встречи можно следить благодаря текстовой трансляции, которую любезно проведёт коллектив портала LiveResult.ru.
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