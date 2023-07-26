ЦСКА 17 лет не выигрывал крупно первый тайм в матче Кубка России

В среду вечером столичный ЦСКА на выезде громит «Оренбург» в первом туре группового этапа Кубка России. После первого тайма «армейцы» ведут с неприличным счётом – 4:0, по голу оформили Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич и Фёдор Чалов.

Что любопытно, ЦСКА не мог выиграть с разгромным счётом первый тайм в матче Кубка России с 2006 года – на протяжении 17 лет. В последний раз такое было в мае 2006 года в гостевом матче с питерским «Зенитом». Тогда после первого тайма «армейцы» вели со счётом 3:0, с таким же счётом тот матч и завершился, напоминает телеграм-канал «Цифроскоп».