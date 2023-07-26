Чалов забил четвёртый гол в ворота «Оренбурга»

Подошёл к концу первый тайм кубкового матча между «Оренбургом» и ЦСКА. Гости активно начали поединок, заработали удаление для соперника и забили три гола подряд. Отличились Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов и Милан Гайич. На 45-й минуте столичная команда увеличила свой задел до счета 4:0. Снова Зайнутдинов атаковал по левому краю поля и точно прострелил на Фёдора Чалова в штрафную, форвард там разобрался с обороной и реализовал свой момент.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.