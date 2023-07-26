Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Стрепетов: «В игре с «Ахматом» на поле солировал Клаудиньо» эксклюзив

26 Июля 2023 • 17:00 Комментировать
Зенит
2:0
Ахмат
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «сине-бело-голубых» в матче Кубка России с «Ахматом» (2:0).

- «Зенит» вторую игру подряд проводит без Малкома. Вы можете отметить изменения в игре команды?

- Нет, пока я не вижу никаких изменений в игре команды. Малком же не единственный лидер в клубе. Есть Дуглас Сантос, Мостовой, Барриос, Мантуан и ещё много кто. В матче чемпионата на поле были почти все лидеры, а в Кубке их не было. Без них было интересно наблюдать за игрой команды. Даже без них состав выглядел достаточно интересно, а Сергей Богданович дал время игрокам, которым он в первую очередь доверяет. Хочется выделить Васютина, он отыграл очень хорошо. Караваев рвётся и старается всем доказать, что он готов лучше, чем Марио Фернандес. На поле солировал Клаудиньо, на его лице была улыбка. Он провёл мощную игру и был режиссёром всей игры команды. За место Малкома будут бороться Мантуан и Мостовой.

- Вам понравился вышедший на замену Марио Фернандес?

- С выходом Фернандеса команда поменяла схему. Команда стала играть с тремя центральными защитниками, Караваев стал правым центральным. Фернандесу отдали бровку, но ему ещё далеко до своей формы времён ЦСКА. Я не согласен с тем, что он находится в самой оптимальной кондиции. Да, он опытный футболист, который не теряет мячи, но я не могу сказать, что он внёс что-то новое в игру команды, выйдя на замену. Меня больше интересует, как в следующем сезоне будет выглядеть линия атаки без Малкома.

- А Кассьерра, вышедший на замену, вам понравился?

- Да, он очень уверенно вошёл в игру. Ведь на гол Клаудиньо мяч как на блюдечке выкатил именно Кассьерра. В «Зените» есть хороший состав, но повторюсь, мне интересно, как будет строиться построение игры в атаке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Алексей Стрепетов Марио Фернандес Вячеслав Караваев Александр Васютин Андрей Мостовой Ахмат Дуглас Сантос Вильмар Барриос Клаудиньо Густаво Мантуан Матео Кассьерра Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
6
4.30 4.20 1.75
Видео
21 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
1
0
2.29 3.65 3.05
Видео
21 мин
Факел Факел
Сочи Сочи
0
0
2.80 3.40 2.60
Видео
26.07.23 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.28 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:46 · Россия. Премьер-лига
Васютин оценил дебют Фернандеса за «Зенит»
18:45 · Кубок России
«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с «Балтикой»
18:38 · Кубок России
Агент: «Арбузов — суперталантливый футболист, он мне напоминает Аршавина»
18:17 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:17 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:16 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:14 · Кубок России
​Чалов впервые вывел ЦСКА на поле с капитанской повязкой
18:10 · Кубок России
Заварзин: «Краснодар» победит «Спартак»
17:44 · Кубок России
«Факел» и «Сочи» назвали составы на матч Кубка России
17:36 · Кубок России
Радченко выделил фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»
17:32 · Кубок России
«Крылья Советов» и «Балтика» обнародовали составы на кубковый матч
17:24 · Кубок России
ЦСКА 17 лет не выигрывал крупно первый тайм в матче Кубка России
17:07 · Кубок России
Чалов забил четвёртый гол в ворота «Оренбурга»
16:43 · Кубок России
ЦСКА громит «Оренбург» к 23-й минуте
16:39 · Кубок России
ЦСКА уже в большинстве и ведёт 2:0 в дебюте матча с «Оренбургом»
Все новости