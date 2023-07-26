Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «сине-бело-голубых» в матче Кубка России с «Ахматом» (2:0).

- «Зенит» вторую игру подряд проводит без Малкома. Вы можете отметить изменения в игре команды?

- Нет, пока я не вижу никаких изменений в игре команды. Малком же не единственный лидер в клубе. Есть Дуглас Сантос, Мостовой, Барриос, Мантуан и ещё много кто. В матче чемпионата на поле были почти все лидеры, а в Кубке их не было. Без них было интересно наблюдать за игрой команды. Даже без них состав выглядел достаточно интересно, а Сергей Богданович дал время игрокам, которым он в первую очередь доверяет. Хочется выделить Васютина, он отыграл очень хорошо. Караваев рвётся и старается всем доказать, что он готов лучше, чем Марио Фернандес. На поле солировал Клаудиньо, на его лице была улыбка. Он провёл мощную игру и был режиссёром всей игры команды. За место Малкома будут бороться Мантуан и Мостовой.

- Вам понравился вышедший на замену Марио Фернандес?

- С выходом Фернандеса команда поменяла схему. Команда стала играть с тремя центральными защитниками, Караваев стал правым центральным. Фернандесу отдали бровку, но ему ещё далеко до своей формы времён ЦСКА. Я не согласен с тем, что он находится в самой оптимальной кондиции. Да, он опытный футболист, который не теряет мячи, но я не могу сказать, что он внёс что-то новое в игру команды, выйдя на замену. Меня больше интересует, как в следующем сезоне будет выглядеть линия атаки без Малкома.

- А Кассьерра, вышедший на замену, вам понравился?

- Да, он очень уверенно вошёл в игру. Ведь на гол Клаудиньо мяч как на блюдечке выкатил именно Кассьерра. В «Зените» есть хороший состав, но повторюсь, мне интересно, как будет строиться построение игры в атаке.