ЦСКА уже в большинстве и ведёт 2:0 в дебюте матча с «Оренбургом»

ЦСКА сделал весомую заявку на победу в кубковом матче с «Оренбургом». Не успел Ярослав Арбузов открыть счет ударом с линии штрафной в правый нижний угол, как тут же заработал удаление для голкипер соперника, Алексей Кеняйкин увидел красную карточку за фол последней надежды. Только вышел на поле резервный голкипер, как был вынужден вынимать мяч из-за ленточки. Это Бактиёр Зайнутдинов со штрафного метко поразил левый угол ворот «Оренбурга». В начале игры счет уже 2:0.

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