ЦСКА быстро забил в Оренбурге

В Оренбурге проходит кубковый матч между местной командой и ЦСКА. Уже на 15-й минуте «армейцы» вырвались вперед. Бактиёр Зайнутдинов прорвался по левому флангу и выполнил доставку мяча в штрафную, соперники отбились недалеко, и Ярослав Арбузов с радиуса штрафной вколотил мяч впритирку с правой штангой. Счет стал 1:0 в пользу столичных футболистов. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.