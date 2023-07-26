Федотов рассказал, как будет играть ЦСКА против «Оренбурга»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Возвращение в нечужой для вас город насколько было волнительным для вас?

- Конечно, волнительно, мы здесь неплохо поработали столько времени и в роли помощника, и в роли главного тренера. Прекрасные ощущения, скажем так. Встреча со старыми и новыми друзьями - это всегда приятно.

- Какое противоядие сегодня ЦСКА будет искать против яркой атаки соперника?

- Концентрацию, лишить соперника пространства, быть близко к сопернику, плотно на мяче. Здесь есть секреты.

- В матче с «Уралом», насколько мне известно, вам даже пришлось выпускать 17-летнего парня в защиту. Сейчас такая проблема стоит у вас?

- Мы столкнулись с этим, короткий перерыв, скомканная такая подготовка, поэтому приходится по сезону уже добирать кондиции. И здесь также есть микроповреждения, которые не позволяют нам быть в более оптимальном состоянии и составе.

- На Кубок какие планы у вас? Выигрывать?

- Наверное, о своих амбициях мы заявили в прошлом сезоне, когда выиграли Кубок. Перед ЦСКА других задач не стоит.