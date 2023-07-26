Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Федотов рассказал, как будет играть ЦСКА против «Оренбурга»

26 Июля 2023 • 16:12 Комментировать
Оренбург
0:0
ЦСКА Москва
1 3.40 X 3.85 2 2.12
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Возвращение  в нечужой для вас город насколько было волнительным для вас?

- Конечно, волнительно, мы здесь неплохо поработали столько времени и в роли помощника, и в роли главного тренера. Прекрасные ощущения, скажем так. Встреча со старыми и новыми друзьями - это всегда приятно.

- Какое противоядие сегодня ЦСКА будет искать против яркой атаки соперника?

- Концентрацию, лишить соперника пространства, быть близко к сопернику, плотно на мяче. Здесь есть секреты.

- В матче с «Уралом», насколько мне известно, вам даже пришлось выпускать 17-летнего парня в защиту. Сейчас такая проблема стоит у вас?

- Мы столкнулись с этим, короткий перерыв, скомканная такая подготовка, поэтому приходится по сезону уже добирать кондиции. И здесь также есть микроповреждения, которые не позволяют нам быть в более оптимальном состоянии и составе.

- На Кубок какие планы у вас? Выигрывать?

- Наверное, о своих амбициях мы заявили в прошлом сезоне, когда выиграли Кубок. Перед ЦСКА других задач не стоит.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10 мин
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
4.30 4.20 1.75
Видео
26.07.23 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2.29 3.65 3.05
Видео
26.07.23 в 18:30
Факел Факел
Сочи Сочи
2.80 3.40 2.60
Видео
26.07.23 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.28 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Июля
16:23 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Краснодару» не всегда хватает стабильности»
16:12 · Кубок России
Федотов рассказал, как будет играть ЦСКА против «Оренбурга»
16:06 · Кубок России
Ярошик: «Конечно, будет тяжело, потому что температура здесь очень высокая»
15:53 · Кубок России
«Оренбург» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
15:52 · Кубок России
​В «Оренбурге» исключили возможность переноса матча с ЦСКА
15:38 · Кубок России
Алдонин: «ЦСКА необходимо стабилизировать игру в обороне»
15:35 · Кубок России
​Врач ЦСКА рассказал о кадровых проблемах в команде
15:17 · Кубок России
Акинфеев не попал в состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»
15:12 · Кубок России
​«Оренбургу» и ЦСКА придётся играть при +35 градусов видео
14:11 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов: «Надо в клубе хорошо играть, а потом уже о сборной России поговорим»
09:57 · Кубок России
Пономарёв: «После матча с «Оренбургом» станет понятно, на что ЦСКА может рассчитывать»
25 Июля
23:45 · Кубок России
Семак: «У Адамова такие же шансы, как у Кержакова с Васютиным»
23:40 · Кубок России
Семак: «Дальше Вендел будет решать вопросы с поиском команды»
23:34 · Кубок России
Семак: «Отдали пространство во втором тайме, что я связываю с игровой усталостью»
23:28 · Кубок России
Семак: «Марио Фернандес будет потихоньку набирать форму» 1
Все новости