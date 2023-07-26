Ярошик: «Конечно, будет тяжело, потому что температура здесь очень высокая»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Первый матч при своих болельщиках. Насколько он для вас волнительный?

- Пока не могу сказать, что я волнуюсь. Когда игра начнется, разве что. Пока всё хорошо, как всегда.

- С кем-то из ЦСКА уже успели увидеться, обняться?

- Пока нет, я на поле не выходил и никого не встречал. Так что потом, может быть, когда выйдем на поле, перед началом игры.

- В какой футбол сегодня «Оренбург» будет играть, в привычно атакующий?

- Играем дома, хотим играть активно. Поэтому изменили почти полностью состав, чтобы игроки, которые выйдут сегодня, играли хорошо. Конечно, будет тяжело, потому что температура здесь очень высокая. Тяжело придется обеим командам.

- На всех ли футболистов рассчитываете сегодня?

- Конечно, всем, кто в заявке, придется играть, потому что такая погода, мы хотим играть активно. Поэтому хорошо, что есть столько замен и можем все использовать.