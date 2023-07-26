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«Оренбург» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0

26 Июля 2023 • 15:53 Комментировать
Оренбург
0:0
ЦСКА Москва
1 3.40 X 3.85 2 2.12
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:0ЦСКА Москва
Кеняйкин АлексейСидоров МаксимСиваков МихаилХотулёв ДанилаТитков НиколайБашич ИванОганесян СтепанКовалёв ЮрийМарин ДжиммиОбухов ВладимирГюрлюк Эмирджан
Запасные: Мансилья Брайан ЭсекиэльПерес МатиасФлорентин Сесар ГабриэльГошев ЕвгенийКапленко КириллКапустянский ДаниилПолуяхтов ВладимирВера Лукас ГабриэльМуро ТомасПеченин КириллВоробьёв Дмитрий ДмитриевичГойкович Ренато
Тороп ВладиславЛукин МатвейРядно МихаилМойзес МоураГаич Милан IIМендес ВикторКучаев КонстантинЗайнутдинов БактиёрАрбузов ЯрославЕрмаков НикитаЧалов Фёдор
Запасные: Бандикян АртёмАкинфеев ИгорьМухин МаксимШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорЗаболотный АнтонКисляк МатвейГлебов КириллНабабкин Кирилл
26 июля. Стадион "Газовик".
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Евро-Футбол.Ру,
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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