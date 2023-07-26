«Оренбург» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва
Доступ после регистрации
Протокол игры
Кеняйкин Алексей•Сидоров Максим•Сиваков Михаил•Хотулёв Данила•Титков Николай•Башич Иван•Оганесян Степан•Ковалёв Юрий•Марин Джимми•Обухов Владимир•Гюрлюк Эмирджан
Тороп Владислав•Лукин Матвей•Рядно Михаил•Мойзес Моура•Гаич Милан II•Мендес Виктор•Кучаев Константин•Зайнутдинов Бактиёр•Арбузов Ярослав•Ермаков Никита•Чалов Фёдор
26 июля. Стадион "Газовик".
Бан пользователя