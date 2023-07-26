​В «Оренбурге» исключили возможность переноса матча с ЦСКА

В среду матч первого тура группового этапа Кубка России проведут «Оренбург» и ЦСКА. Примерно за час до игры термометр на стадионе показывал +35, и встал вопрос о том, может ли матч быть сдвинут по времени или вовсе перенесён. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга».

«Температура к вечеру падает. Всё хорошо будет, не переживайте», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Следить за игрой между «Оренбургом» и ЦСКА во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.