Алдонин: «ЦСКА необходимо стабилизировать игру в обороне»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от кубкового матча между «армейцами» и «Оренбургом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече ЦСКА придётся непросто. Алдонин отметил, что «красно-синим» необходимо стабилизировать игру в обороне.

«ЦСКА — сильный коллектив, но будет непросто. Защита — линия, которую не хочется менять по ходу чемпионата, поэтому сейчас необходимо как можно быстрее стабилизировать игру в обороне», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится сегодня, 26 июля. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени. Отметим, что «армейцы» являются действующим победителем турнира.