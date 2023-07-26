​Врач ЦСКА рассказал о кадровых проблемах в команде

ЦСКА перед кубковым матчем с «Оренбургом» опубликовал традиционное видео с комментариями клубного врача Эдуарда Безуглова. Он рассказал о кадровых проблемах команды.

«У Гайча позавчера случился стык с футболистом. У него ушиб мышц бедра. Надеемся, что в ближайшие два-три дня вернётся в общую группу. Роша проходит курс лечения после повреждения, полученного в игре с «Уралом». Будем следить за динамикой. Зделар тоже получил повреждение, но мы рассчитываем, что уже в ближайших матчах сможет нам помочь.

Глебов вернулся в общую группу, Ушаков проходит курс лечения с позитивной динамикой. Агапов приступил к беговой работе на поле, ожидаем, что в течение 10-14 дней сможет начать тренировки в общей группе. Обляков проводит хорошую беговую работу, решение о его участии в следующем матче примет тренерский штаб на основе данных о его состоянии. Карраскаль уже тренировался по индивидуальной программе», - сказал Безуглов.

Напомним, что в лазарете ЦСКА также находится защитник Игорь Дивеев, который получил травму голеностопа в Суперкубке.

Матч «Оренбург» - ЦСКА стартует в 16:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.