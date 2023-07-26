Акинфеев не попал в состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»

В среду ЦСКА проведёт гостевой матч против «Оренбурга» в первом туре группового этапа Кубка России. Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Гайич, Лукин, Рядно, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Ермаков, Арбузов, Кучаев, Чалов.

Отметим, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев начнёт игру на скамейке для запасных.

Добавим, что «Оренбургу» и ЦСКА придётся играть при сильной жаре – примерно за час до стартового свистка термометр показывает +35.

Матч «Оренбург» - ЦСКА начнётся в 16:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.