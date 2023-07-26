В среду в рамках первого тура групповой стадии Кубка России сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Пресс-служба московского клуба незадолго до старта игры опубликовала видео, на котором видно, что температура воздуха в Оренбурге составляет +35 градусов.

«Оренбург» и ЦСКА должны начать кубковый поединок в 16:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что на выходных в стартовом туре Премьер-лиги «Оренбург» проиграл «Спартаку» (2:3), а ЦСКА – «Уралу» (1:2).