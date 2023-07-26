Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Оренбургом» и ЦСКА.

«Честно говоря, мне тревожно. Очень неудачно потому что сыграли с «Уралом» в чемпионате. Не увидел я качественной игры. И у нас потери в обороне, а оборона - это основа игры. Если в атаке ошибки сделать можно, то в обороне уже нельзя. Ошибка - это пропущенный гол. А сейчас получается, что тренерский штаб вынужден перестраивать оборону. Потому что нет Роши и Дивеева.

А «Оренбург» мне понравился. Ярошик поставил им игру. Хорошие ребята, которые ещё и бегут. Они делают всё, что необходимо в современном футболе. Они молодцы в том, что стараются играть вперёд, а не поперёк. Советская школа - если ты играешь поперёк, значит, не видишь поле. А сейчас это всюду. Я и говорю, противный футбол у нас. Так что мне очень тревожно за ЦСКА перед матчем с «Оренбургом», - сказал Пономарёв.