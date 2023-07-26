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Кубок России

Балахнин назвал фаворита кубкового матча «Ростов» - «Рубин» эксклюзив

26 Июля 2023 • 12:09 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча Кубка России между дончанами и «Рубином».

- Вы можете назвать «Ростов» фаворитом грядущей встречи?

- Команда играет дома, одержала победу в последнем матче. Конечно, ростовчан можно назвать фаворитами, но на сегодня это условное понятие из-за того, что сезон только начался. Наверняка тренеры выпустят на эту игру экспериментальные составы.

- Вас устраивает нынешний календарь отечественных турниров? Только в воскресенье команда играла в чемпионате, теперь в среду игра на Кубок, а в субботу снова противостояние в РПЛ.

- Конечно, у меня есть вопросы к календарю. «Зенит» играл вчера, а «Ростов» играет сегодня, при этом в субботу команды встретятся между собой. Играли бы тогда хотя бы в один день, хотя это всё условно. Кубок у нас создан для того, чтобы на деле проверять игроков, которые пока не проходят в основной состав.

- Да, тренеры часто привлекают к стартовым играм Кубка молодёжный состав, но вам не кажется, что текущий формат делает этот турнир менее привлекательным для зрителей?

- Лично мне как раз интересно смотреть в деле молодых ребят. Конечно, зрительский интерес угасает из-за того, что качество борьбы ниже.

- Можете выделить кого-то из молодых игроков «Ростова», готовых выйти на взрослый уровень?

- Пока рано о чём-то говорить. Прошло не так много игр, а молодые игроки часто нестабильны. Сегодня молодой спортсмен выступает великолепно, а завтра показывает совсем другой уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Сергей Балахнин
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