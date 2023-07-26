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Петрушин высказал мнение о поражении «Динамо» от «Пари НН» эксклюзив

26 Июля 2023 • 11:09 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче Кубка России с «Пари НН».

- Вам понравился голкипер Илья Купцов?

- Любой вратарь винит себя в пропущенных мячах. Его сегодня нам, как зрителям, винить не в чем. При счёте 1:1 он попытался подсунуть мяч защитнику, а не ввести его в игру. Такие моменты мне не нравятся. В таких ситуациях при малейшей неточности создаётся голевой момент. В целом Купцов отстоял достаточно уверенно, а пенальти отбивает далеко не каждый голкипер.

- Гол Гладышева - это следствие грамотного прессинга атаки «Динамо»?

- Защитнику «Нижнего» в моё время за такое ноги бы оторвали. Как ты можешь подсовывать своему одноклубнику мяч, когда он стоит спиной к чужим воротам, а два соперника висят у него на пятках? Естественно, его просто сожрали. Оба гола в этой встрече были забиты после ошибок защитников, когда они именно владели мячом.

- Можете выделить сдвиги в построении игры команды при новом тренерском штабе?

- Я не стал бы судить по двум матчам. Давайте подождём хотя бы пять игр. Пока особых изменений по сравнению с прошлым сезоном не вижу. Команда пытается прессинговать, но пока у неё это не очень получается. Рано говорить о нововведениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин
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