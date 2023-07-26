Пономарёв: «После матча с «Оренбургом» станет понятно, на что ЦСКА может рассчитывать»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался касательно предстоящего поединка между «армейцами» и «Оренбургом» в первом туре групповой стадии Кубка России.

«Матч с «Оренбургом» будет показательным. После этого станет понятно, на что ЦСКА может рассчитывать. У нас нет ни нападающих, ни защитников. Позиции сильно пострадали», - передает слова Пономарева Betonmobile.ru.

Поединок «Оренбурга» против ЦСКА пройдет сегодня, 26 июля. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Напомним, что в первом официальном матче нового сезона подопечные Владимира Федотова потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2.