Семак: «У Адамова такие же шансы, как у Кержакова с Васютиным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» (2:0) ответил на вопросы по персоналиям. Его слова с пресс-конференции приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Алексей Сутормин не вышел в кубковом матче. Почему его не отпускают в другие команды, учитывая спрос?

- Мы никого не держим. Что же касается Сутормина сегодня, в кубковом матче при счете 2:0 вышли молодые футболисты. Будет более важный матч, мы ему доверимся в зависимости от позиции. Учитывая ситуацию сегодня, мы доверились молодым, чтобы они набрали игровой тонус.

- Каковы перспективы новичка Дениса Адамова на фоне уверенной игры Кержакова и Васютина?

- Сезон длинный, тяжело его проводить с двумя вратарями. Мы сделали хорошую сделку. Это хорошая опция из доступных вратарей. У него такие же шансы, как у Кержакова с Васютиным. Я доволен ими в первых матчах, поэтому Адамов должен ждать свой шанс, конкурировать. Кто будет лучше, тот и будет играть.