Семак: «Дальше Вендел будет решать вопросы с поиском команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» (2:0) ответил на вопросы по Дмитрию Васильеву и Венделу. Его слова с пресс-конференции приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Дмитрий Васильев хорошо провел Кубок PARI Премьер, но получает мало игрового времени. С чем это связано, и будет ли продлен его контракт в конце сезона?

- Вопрос с контрактом к руководству. Он самокритично относится к себе, признав, что плохо провел второй матч после хорошего первого. Для молодых игроков свойственна нестабильность. У нас есть определенные требования, к которым Диме нужно привыкать. Те моменты, в которых ему нужно прибавлять, он об этом знает. Будет хорошо играть и тренироваться - будет получать больше игрового времени.

- Вендел вернулся в Санкт-Петербург. Успели ли вы поговорить, и когда его стоит ждать в основном составе?

- Только поздороваться успели. Он прилетел с агентом, и ему нужно набирать форму. Дальше он будет решать вопросы с поиском команды. В этом вопросе необходимы желание игрока и интересы клуба. Его агент работает над поиском команды.