Семак: «Отдали пространство во втором тайме, что я связываю с игровой усталостью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ахматом» (2:0). Его слова с пресс-конференции приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Как планируете восполнять потерю Малкома?

- Трансферная работа ведется непрерывно. Есть кандидаты, которые гипотетически могут закрыть ту или иную позицию. В этом плане активно работаем на трансферном рынке, но на сегодняшний день отталкиваемся от состава, который есть.

- Чем вы объясните два разных тайма, что отметил и тренер соперника?

- Мы отдали пространство во втором тайме, что я связываю с игровой усталостью. Тяжело играть через два дня на третий. Это начало сезона, и через такие игры в том числе мы набираем форму. В первом тайме были хорошие контроль, прессинг и движение. Во втором тайме сильно прижимались и играли не так, как хотелось бы. Однако, играя ниже, не давали сопернику создавать опасные моменты, действовали надежно.