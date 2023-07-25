Семак: «Марио Фернандес будет потихоньку набирать форму»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ахматом» (2:0). Его слова с пресс-конференции приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Общие впечатления от игры?

- Настоящая кубковая игра. Понравилось, как играли в первом тайме, во втором тайме отдавали инициативу и давали создавать подходы. Смогли забить второй гол и довести игру до победы, поздравляю команду с победой. Отдельное спасибо болельщикам, всегда рады видеть их.

- Марио Фернандес дебютировал за «Зенит», и команда перестроилась на три центральных защитника. Будет ли это новая схема на сезон, или это решение под второй тайм против «Ахмата»?

- Для Марио правый фланг - это привычная позиция, он только набирает форму. Его позиция позволяет отдышаться и остаться в атаке. Что же касается Караваева в центре, то он хорошо сыграл против Бериши. Нам нужен был быстрый игрок в центре, который сможет страховать, поэтому решили оставить Славу в центре, а Марио будет потихоньку набирать форму.