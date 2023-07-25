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Кубок России

Сунгатулин: «Урал» не заслужил поражения»

25 Июля 2023 • 23:22 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Урал
окончен

Игрок центра поля «Урала» Фаниль Сунгатулин подвёл итоги матча первого тура группового этапа Кубка России. В рамках встречи уральцы гостили в Москве у «Локомотива» и уступили – 1:2, поведя первыми в счёте.

«Поражения мы не заслуживали, а прошедшая игра была на ничью. Просто голы нам забили на наших же ошибках. Расстроены, но расстраиваться времени нет – через четыре дня следующий матч», - делится Сунгатулин со «Спортом День за Днём».

Напомним, во втором туре нового сезона Премьер-лиги «Урал» примет дома нижегородский «Пари НН». А о том, как развивались события вторничного кубкового матча, читайте в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Фаниль Сунгатулин
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